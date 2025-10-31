Eurazeo annonce la finalisation de la cession du Groupe CPK à la holding européenne de Ferrara, spécialiste mondial de la confiserie. Cette opération, annoncée en juillet 2025, marque le rapprochement de deux acteurs majeurs du secteur. Le portefeuille du Groupe CPK comprend des marques emblématiques telles que Carambar, Lutti, Krema, Poulain, Vichy et Terry's.
Les 850 collaborateurs et les quatre sites de production en France rejoignent Ferrara, qui continuera d'exploiter CPK comme entité autonome sous la direction de Marc Auclair, Directeur Général. Ferrara, présent aux États-Unis et au Brésil, renforce ainsi sa présence en Europe.
La transaction génère environ 240 MEUR de produit brut de cession pour Eurazeo, qui réaffirme sa stratégie d'accompagnement de transformations ambitieuses et de création de valeur durable pour ses investisseurs et actionnaires.
Publié le 31/10/2025 à 18:20
