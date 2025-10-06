Eurazeo investit dans la cybertech Filigran

Eurazeo indique que la cybertech Filigran a finalisé un tour de table de série C, pour un montant de 58 millions de dollars, levée de fonds menée par Eurazeo avec le soutien de Deutsche Telekom et les investisseurs historiques d'Accel et d'Insight Partners.



'Un an après la précédente, d'un montant de 35 millions de dollars, cette nouvelle levée de fonds démontre la très forte demande des clients pour les solutions de Filigran à travers le monde', souligne la société d'investissement.



Ce financement vise à soutenir et à accélérer la croissance de Filigran ainsi que son expansion vers de nouvelles régions telles que le Pacifique et le Moyen-Orient, avec des implantations prévues au Japon et en Arabie saoudite.



Ce nouveau tour de financement soutient aussi le développement d'OpenGRC, un troisième module de la plateforme Filigran, qui viendra compléter la suite eXtended Threat Management et permettra aux organisations de hiérarchiser leurs risques cyber.