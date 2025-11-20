Eurazeo annonce l'ouverture de son nouveau bureau à Stockholm, en Suède. Dirigé par Katrin Boström, managing director pour les pays nordiques et le Royaume-Uni, il constitue un pôle stratégique pour les équipes investor relations du groupe.
'La présence historique d'Eurazeo dans les pays nordiques, marquée par plus de 1 milliard d'euros investis dans 36 entreprises depuis 2005, témoigne de la compréhension approfondie du marché par le groupe', affirme-t-il.
Au-delà de son rôle en matière de relations investisseurs, le bureau de Stockholm renforcera aussi l'accompagnement opérationnel des entreprises soutenues par Eurazeo, en leur offrant un ancrage local pour accélérer leur croissance dans toute la région nordique.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 36,1 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 27 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 13 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.