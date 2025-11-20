Eurazeo annonce l'ouverture de son nouveau bureau à Stockholm, en Suède. Dirigé par Katrin Boström, managing director pour les pays nordiques et le Royaume-Uni, il constitue un pôle stratégique pour les équipes investor relations du groupe.

'La présence historique d'Eurazeo dans les pays nordiques, marquée par plus de 1 milliard d'euros investis dans 36 entreprises depuis 2005, témoigne de la compréhension approfondie du marché par le groupe', affirme-t-il.

Au-delà de son rôle en matière de relations investisseurs, le bureau de Stockholm renforcera aussi l'accompagnement opérationnel des entreprises soutenues par Eurazeo, en leur offrant un ancrage local pour accélérer leur croissance dans toute la région nordique.