"Cette émission d'obligations inaugurale a été très bien accueillie par des investisseurs institutionnels internationaux, avec un carnet d'ordres final de plus de 2 milliards, soit une sursouscription de 4 fois", met en avant le groupe.
Le groupe d'investissement ajoute que le produit de cette émission inaugurale sera notamment utilisé pour le refinancement d'une partie des montants tirés par Eurazeo dans le cadre de sa ligne de crédit syndiquée.
Les obligations ainsi émises, dont le règlement-livraison est prévu le 17 avril, seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et feront l'objet d'une notation BBB par S&P et Fitch.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 39 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 30 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses plus de 450 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 14 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Stockholm, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour, Tokyo et Saõ Paulo.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.