Eurazeo réduit fortement sa perte nette au 1er semestre
La société d'investissement Eurazeo publie un résultat net part du groupe de -6 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre -311 MEUR un an auparavant, sur fond d'une forte croissance de la gestion d'actifs et d'un retour à la création de valeur du bilan.
A fin juin 2026, les actifs sous gestion (Assets Under Management ou AUM) du groupe Eurazeo s'élèvent à 40 MdsEUR, en hausse de 9% sur 12 mois. Une hausse de 13% des AUM pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) a compensé un repli de 4% des AUM provenant du bilan.
La collecte s'élève au 1er semestre à 2,3 MdsEUR, en hausse de 10%, portée par une dynamique qui reste solide en Private Debt (+73% à 1,5 MdEUR), notamment tirée par la stratégie de Direct Lending, dont le positionnement de leader sur le Mid-Market européen reste très porteur.
Eurazeo revendique aussi une création de valeur positive au 1er semestre dans le portefeuille du bilan, ainsi qu'une valeur nette du portefeuille du bilan de 105,4 EUR par action, en croissance de 3,3%, grâce notamment à l'impact relutif des rachats d'actions (+2%).
"Ce nouveau semestre de croissance de la gestion d'actifs, conjugué au retour à une création de valeur positive de notre portefeuille au bilan, confirme la bonne exécution de notre plan stratégique", commentent Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs du groupe.
"Cette dynamique nous permet de poursuivre, comme annoncé, l'accélération du retour à nos actionnaires. Les tendances observées au 1er semestre renforcent notre confiance dans notre trajectoire de croissance et de création de valeur à long terme", poursuivent-ils.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 39 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 30 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses plus de 450 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 14 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Stockholm, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour, Tokyo et Saõ Paulo.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.