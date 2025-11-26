Eurazeo annonce le lancement de deux nouveaux fonds Evergreen, Eurazeo Prime Income Credit (EPIC) et Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO), destinés à renforcer son offre pour les investisseurs particuliers en Europe.
Ces fonds, spécialisés respectivement dans la dette privée et le private equity secondaire, seront largement distribués dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.
Avec un capital initial de plus de 100 millions d'euros chacun, ils visent à répliquer le succès du fonds EPVE 3, leader en France. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2024-2027 d'Eurazeo, qui ambitionne de démocratiser l'accès au private equity et de consolider sa position sur le marché européen des actifs privés.
Réagissant à cette annonce, AlphaValue se dit "sceptique" quant à la capacité de ces fonds à offrir un rendement ajusté au risque supérieur aux investisseurs, compte tenu de la concurrence accrue sur les marchés du capital-investissement et du crédit privé.
Toutefois, le broker indique anticiper "une légère réaction positive du titre demain matin" et réitère ainsi sa recommandation positive sur la valeur, "car l'adoption massive des actifs privés par les particuliers ne fait que commencer en Europe", assure-t-il.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 36,1 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 27 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 13 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.