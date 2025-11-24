Eurazeo annonce rejoindre Excelya en tant qu'investisseur de référence aux côtés de son management pour accompagner l'essor du spécialiste européen de la recherche clinique et soutenir ses ambitions de croissance externe.
Excelya vise à accélérer son expansion européenne et à renforcer sa position auprès des laboratoires pharmaceutiques de taille intermédiaire, avec pour objectif de devenir le leader européen du développement clinique. Le Groupe entend poursuivre ses investissements en IA et en automatisation afin d'optimiser les essais, améliorer la qualité des données et accroître l'efficacité opérationnelle.
"La trajectoire et les valeurs d'Excelya résonnent pleinement avec notre stratégie d'investissement responsable", a commenté Valérie Ducourty, Managing Director Eurazeo - Flex Financing.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 36,1 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 27 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 13 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.