La société d'investissement a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital du Groupe Netco, un leader européen des services de maintenance critique pour les systèmes de convoyage dans des industries essentielles, auprès d'Ardian.
Les fondateurs de Netco réinvestiront de manière significative aux côtés d'Eurazeo, reflétant une ambition commune d'accélérer le développement du groupe et de renforcer son positionnement.
Fondé à Bordeaux en 1902 par la famille Perriez, Netco s'est imposé comme un leader européen et un acteur mondial de premier plan dans la maintenance et l'entretien des systèmes de convoyage, au service de nombreux secteurs industriels, notamment le recyclage, l'énergie, les équipements industriels, l'agroalimentaire, la métallurgie, les carrières, l'extraction des granulats et les minerais, ainsi que la pharmacie et la chimie.
Le groupe intervient dans des industries critiques, pour lesquelles la continuité d'exploitation est essentielle et toute défaillance des systèmes de convoyage peut entraîner des pertes de production significatives et durables, faisant de ses services un enjeu majeur pour ses clients.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 39 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 30 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses plus de 450 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 14 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Stockholm, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour, Tokyo et Saõ Paulo.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.