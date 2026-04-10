Eurobio Scientific voit une pression sur ses marges
Le spécialiste français du diagnostic in vitro a publié des résultats annuels 2025 marqués par une solide dynamique commerciale et une montée en puissance de ses propres gammes de tests, malgré un contexte de prix difficile en France et des coûts de réorganisation en Europe.
Eurobio Scientific affiche un chiffre d'affaires de 168 millions d'euros pour l'exercice 2025, soit une progression de 9% par rapport à 2024. Si la croissance proforma (hors acquisitions) est plus modeste (+2,3 %), le groupe récolte les fruits de sa stratégie d'intégration : les acquisitions réalisées en Italie et l'intégration des gammes en oncologie (EndoPredict, Prolaris) ont injecté près de 10 MEUR de revenus supplémentaires.
Le point d'orgue de cette publication est la performance des produits propriétaires, dont les ventes bondissent de 20%. Ils représentent désormais 35% du chiffre d'affaires total (contre 32% en 2024), un levier essentiel pour l'avenir des marges du groupe.
Des marges impactées par la restructuration et la régulation
Malgré la croissance des volumes, la rentabilité opérationnelle stagne. L'Ebitda ressort à 27,4 MEUR, un niveau identique à celui de l'an dernier. Cette stabilité masque deux vents contraires : l'érosion des prix en France (les politiques de remboursement pèsent structurellement sur la marge brute - 45,5%, soit -0,8 point) et la réorganisation européenne (le groupe a fermé son site de production et son bureau commercial en Allemagne pour rapatrier l'activité en France, générant des coûts non récurrents).
Le résultat net s'établit à 4,9 MEUR en légère progression, tandis que le flux de trésorerie disponible (free cash flow) se maintient à 6 MEUR. La situation financière reste saine avec une trésorerie de 20,6 MEUR.
L'ombre de 2027 : le virage Seegene
Le groupe a profité de cette publication pour rappeler le défi majeur à venir : son partenaire historique Seegene (qui pèse 48 MEUR de CA, soit près de 30% de l'activité actuelle) a annoncé son intention de distribuer ses produits en direct en France dès le 1er janvier 2027.
Eurobio tempère toutefois l'inquiétude des investisseurs en précisant que des clauses contractuelles permettront d'honorer certains contrats publics et privés jusqu'à trois ans après cette date, assurant une transition progressive.
Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire.
Le groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.