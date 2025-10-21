Eurofins Scientific dévoile un chiffre d'affaires de 5,41 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 5,3% en données publiées et de 4% en organique (en incluant un ajustement pour jours ouvrés de 0,7%).
En termes géographiques, le chiffre d'affaires du groupe de services de bio-analyse s'est accru en organique de 3,5% en Europe comme en Amérique du Nord, et surtout de 8,4% dans le reste du monde, soutenu notamment par les tests alimentaires.
'Eurofins a réalisé une solide performance, avec une croissance organique qui s'est fermement améliorée, en dépit de la faiblesse persistante de certains marchés finaux auxiliaires en biopharma et en agroscience', commente son CEO Gilles Martin.
Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour 2025, à savoir une marge d'EBITDA ajusté en amélioration par rapport à son niveau de 22,3% de l'année passée, ainsi qu'une croissance organique 'dans le milieu de la plage à un chiffre'.
Eurofins Scientific SE figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services bio-analytiques. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement (eau, air, sol, etc.) et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène.
A fin 2024, Eurofins Scientific SE détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 950 laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (51%), Amérique du Nord (38,3%) et autres (10,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.