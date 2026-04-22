Eurofins accroît légèrement son CA au 1er trimestre
Eurofins Scientific affiche un chiffre d'affaires de 1 789 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une augmentation de 1,3% en données publiées et une croissance organique de 2,6%, et ce malgré des "vents contraires temporaires".
Cette croissance organique (qui inclut un ajustement de +0,1% pour les jours ouvrables publics), et des effets de périmètre favorables ont été en grande partie contrebalancés par un effet de change négatif de -4,8%.
"Eurofins a connu des vents contraires temporaires importants, notamment avec les effets de conditions météorologiques exceptionnellement sévères en Amérique du Nord et en Europe du Nord", précise Gilles Martin, le CEO du prestataire de services de bioanalyse.
"En regardant vers l'avenir, nous anticipons un nouveau rattrapage au cours du reste de 2026 et restons confiants dans la solidité fondamentale du portefeuille BioPharma", affirme-t-il cependant, revendiquant en outre une progression continue de la rentabilité.
Aussi, Eurofins réitère ses objectifs pour 2026, ainsi que ceux à moyen terme et pour 2027. Pour l'année en cours, il vise notamment une croissance organique "à un seul chiffre moyen" et une marge d'EBITDA ajustée supérieure à celle de 22,5% de 2025.
Gilles G. Martin a fondé Eurofins Scientific SE. Le Dr Martin est président-directeur général de cette société et président-directeur général d'Eurofins GeneScan Holding GmbH (une filiale d'Eurofins Scientific SE). Le Dr Martin est également membre du conseil d'administration d'Analytical Bioventures SCA et de Bruker Daltonics, Inc.
Dans le passé, Gilles G. Martin a occupé le poste de président de l'Association française des laboratoires d'analyses indépendantes.
Il a obtenu un diplôme de premier cycle à l'école Centrale Paris et un diplôme d'études supérieures et un doctorat à l'université de Syracuse.
Eurofins Scientific SE figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services bio-analytiques. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement (eau, air, sol, etc.) et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène.
A fin 2025, Eurofins Scientific SE détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 950 laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (52,5%), Amérique du Nord (36,8%) et autres (10,7%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.