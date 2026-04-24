Eurofins lance un 7e programme de rachat d'actions

Le géant des tests en laboratoire a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 4,5% de son capital social. Cette initiative fait suite à l'autorisation reçue lors de l'assemblée générale du 23 avril 2026.

Ce septième programme a débuté ce jour et devrait s'étendre jusqu'au 23 avril 2027 au plus tard. Pour l'exécution de la première tranche, Eurofins a mandaté un prestataire de services financiers indépendant pour une période allant jusqu'au 23 juin 2026, avec un volume maximal cible de 7 920 000 actions.



Le groupe précise qu'il se réserve le droit d'interrompre le programme à tout moment en fonction des conditions de marché ou de l'évolution de sa stratégie d'investissement.



Les titres rachetés auront plusieurs finalités : la couverture des plans d'intéressement à long terme (LTI) de la société, l'annulation éventuelle des actions et le financement partiel d'acquisitions ou tout autre usage approuvé par le conseil d'administration.



Bilan du programme précédent



Lors du sixième programme, qui s'est achevé le 23 avril 2026, Eurofins a racheté un total de 5 116 661 actions, ce qui représentait 2,91% de son capital social actuel. Pour ce nouveau volet, le volume quotidien des rachats est encadré : il ne pourra excéder 50% du volume quotidien moyen échangé au cours des 20 derniers jours de bourse, incluant les achats de blocs hors marché.