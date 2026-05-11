A 11h30, l'action reculait de plus de 1,5% à 58,4 euros, quand le CAC 40 cédait dans le même temps près de 1%. Le titre perd désormais plus de 6% depuis le début de l'année.
Dans une note publiée dans la matinée, BofA estime que le fondement de la théorie d'investissement sur laquelle repose le titre est le redressement des activités biopharmaceutiques, une reprise que la banque américaine ne voit pas se matérialiser tout de suite.
L'IA, un frein à une revalorisation du titre
La firme abaisse en conséquence ses prévisions de résultats sur le réseau de laboratoires entre 0,6% et 3,8% sur la période 2026/2028 pour les ramener de 3% à 9% en-dessous du consensus.
"Le risque de révisions à la baisse des estimations de bénéfices par action (BPA), conjugué à un potentiel limité de revalorisation des multiples (les perturbations liées à l'IA représentant selon nous une menace persistante), nous conduit à dégrader notre recommandation", explique BofA, qui réduit son objectif de cours de 64 à 56 euros.
Eurofins Scientific SE figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services bio-analytiques. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement (eau, air, sol, etc.) et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène.
A fin 2025, Eurofins Scientific SE détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 950 laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (52,5%), Amérique du Nord (36,8%) et autres (10,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.