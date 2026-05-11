Eurofins parmi les plus fort replis du CAC 40, BofA dégrade

Le titre Eurofins Scientific signe lundi l'une des plus fortes baisses du CAC 40 à la Bourse de Paris, Bank of America ayant abaissé son conseil de "neutre" à "sous-performance" sur la valeur.

A 11h30, l'action reculait de plus de 1,5% à 58,4 euros, quand le CAC 40 cédait dans le même temps près de 1%. Le titre perd désormais plus de 6% depuis le début de l'année.



Dans une note publiée dans la matinée, BofA estime que le fondement de la théorie d'investissement sur laquelle repose le titre est le redressement des activités biopharmaceutiques, une reprise que la banque américaine ne voit pas se matérialiser tout de suite.



L'IA, un frein à une revalorisation du titre



La firme abaisse en conséquence ses prévisions de résultats sur le réseau de laboratoires entre 0,6% et 3,8% sur la période 2026/2028 pour les ramener de 3% à 9% en-dessous du consensus.



"Le risque de révisions à la baisse des estimations de bénéfices par action (BPA), conjugué à un potentiel limité de revalorisation des multiples (les perturbations liées à l'IA représentant selon nous une menace persistante), nous conduit à dégrader notre recommandation", explique BofA, qui réduit son objectif de cours de 64 à 56 euros.