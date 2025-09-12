Eurofins : Rothschild & Co WM UK dépasse les 5% du capital

Rothschild & Co Wealth Management UK Limited, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 5 septembre, le seuil de 5% du capital d'Eurofins Scientific, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients dont il assure la gestion, 9 110 754 actions Eurofins représentant autant de droits de vote, soit 5,00% du capital et 2,48% des droits de vote du groupe de services de bio-analyse.