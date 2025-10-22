Eurofins Scientific : AlphaValue dégrade son conseil et abaisse sa cible

AlphaValue dégrade son avis sur le titre Eurofins Scientific, passant de 'Acheter' à 'Ajouter' avec un objectif de cours abaissé de 88,5 euros à 74,9 euros. L'analyste estime que la 'reset' de la valorisation découle d'une révision de l'approche par comparables, l'ancienne prime de 35% appliquée sur tous les métriques n'étant plus justifiée après la période pandémique. Selon la note, le broker applique désormais des décotes aux multiples P/E, EV/EBITDA et P/B afin d'être 'plus cohérent avec le peer group' d'Eurofins. Le bureau d'analyses souligne par ailleurs des vents contraires à court terme, notamment en BioPharma, tandis que Diagnostics et Consumer & Technology ne progressent qu'en 'low single digit', laissant 'Life' comme seule division en forte croissance.