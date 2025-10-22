Eurofins Scientific : AlphaValue dégrade son conseil et abaisse sa cible
Publié le 22/10/2025 à 14:35
|
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|63,08 EUR
|+0,93 %
|+2,01 %
|+27,93 %
|15:23
|EUROFINS SCIENTIFIC SE : AlphaValue/Baader Europe favorable sur le dossier
|ZM
|14:35
Publié le 22/10/2025 à 14:35
|15:23
|14:35
|09:56
|EUROFINS SCIENTIFIC : Révision de la valorisation et de l'objectif de cours après transfert de couverture
|08:32
|Avis d'analystes du jour : Adyen et Edenred entourés, objectifs réduits sur Worldline et Eurofins
|09:04
|L'or, première victime de la surchauffe ?
|21/10
|Point marchés-L'Europe finit en hausse sous une pluie de résultats, record de clôture pour le CAC 40
|RE
|21/10
|EUROFINS SCIENTIFIC : Chiffre d'affaires du T3 globalement conforme, objectifs 2025 et 2027 confirmés
|21/10
|CAC40 : vers de nouveaux records avec Edenred, l'Or décroche de -4,4%
|16:23
|Eurofins Scientific SE, Nine Months 2025 Sales/ Trading Statement Call, Oct 21, 2025
|21/10
|Point marchés-Wall Street vue en légère baisse, l'Europe prudente avec les résultats d'entreprises
|RE
|21/10
|Marché : les places européennes proches de leurs équilibres
|21/10
|Eurofins chute en Bourse, pénalisé par la faiblesse de sa division Biopharma et du dollar
|DJ
|21/10
|Europe : Bourses hésitantes malgré la vigueur de Wall Street
|21/10
|Eurofins Scientific : s'inquiète des taux de change
|21/10
|CAC 40 : stable, soutenu par Edenred, freiné par Eurofins et BNP Paribas
|21/10
|Eurofins chute en Bourse après un troisième trimestre jugé décevant
|RE
|21/10
|Edenred encaisse, Vorwerk alimente, Thyssenkrupp Marine Systems prend le large
|21/10
|Paris évolue proche de son record
|AW
|21/10
|Eurofins Scientific : chute après son chiffre d'affaires trimestriel
|21/10
|Eurofins accroît de 4% en organique son CA à neuf mois
|21/10
|Eurofins: l'activité progresse au 3e trimestre
|AW
|21/10
|Bourse : Eurofins, Atos, Edenred au rapport, Apple au zénith, Amazon dépanne AWS
|21/10
|CAC 40 : La Bourse de Paris est attendue en légère hausse, la saison des résultats s'accélère
|DJ
|21/10
|Eurofins confirme ses objectifs après une accélération de sa croissance au T3
|DJ
|21/10
|Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
|RE
