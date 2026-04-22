Eurofins Scientific chute après des revenus trimestriels décevants

Eurofins Scientific signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 ce matin et décroche de 9,23%, à 62,96 euros, après son point d'activité du premier trimestre.

Sur cette période, le spécialiste mondial des services de bio-analyses a généré un chiffre d'affaires de 1,789 milliard d'euros, en hausse de 1,3% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2025. En organique, la croissance s'est élevée à 2,6%, en incluant un ajustement de 0,1% lié aux jours ouvrés. Malgré la hausse des revenus, il s'agit d'une contreperformance étant donné que le consensus tablait sur une hausse, toujours en organique, de 4,8%. Chez Oddo BHF, les analystes l'attendait un peu plus élevée, autour de 5% et pour All Invest Securities il s'agit de revenus trimestriels décevants.



Eurofins Scientific a tenté de relativiser en expliquant avoir enregistré une croissance régulière malgré d'importants vents contraires. L'activité du groupe a été freinée par des conditions météorologiques "extrêmes" en Europe du Nord et en Amérique du Nord (tempêtes en janvier et février) impactant les tests agroalimentaires et environnementaux.



Dans le détail, en Europe, la croissance organique n'a été que de 1,6%, hors ajustement des jours ouvrés, pénalisée par la rationalisation de certains contrats de diagnostics cliniques déficitaires en Espagne et en Italie, ainsi que par la mollesse persistante des activités annexes en Biopharma.



En Amérique du Nord, la croissance organique a atteint 2,1%, dans les mêmes conditions, et où l'activité a été pénalisée par des changements réglementaires et de remboursement dans le Diagnostique Clinique.



Enfin, dans le Reste du monde, la croissance organique a connu un bond de 8,6%, toujours hors ajustement, et a reposé sur des performances robustes dans les tests agroalimentaires, environnementaux et de produits de consommation.



Objectifs confirmés



Eurofins Scientific a toutefois confirmé ses objectifs annuels malgré ce premier trimestre décevant. Le groupe vise notamment une croissance organique de l'ordre de 5% sur l'année, une hausse de sa marge d'Ebitda ajusté qui devrait progresser vers l'objectif 2027 et dépasser les 22,5% de l'exercice 2025 et le flux de trésorerie devraient croître, avec une conversion en cash toujours forte.



Pour Oddo BHF, ces objectifs sont inférieurs à l'objectif normatif de croissance organique de 6,5% et reflètent une visibilité encore limitée sur le calendrier précis de la reprise de la division Biopharma, attendue à parti du second semestre 2026. Le consensus table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 5% et une marge de 22,9%. Le groupe financier franco-allemand a maintenu son avis à neutre et sa cible de cours à 70 euros.



De son côté, Jefferies table sur une croissance organique des revenus de 4,8% et le consensus cité par la banque d'investissement américaine estime que la marge devrait être plus faible que les estimations du groupe à 22%. La recommandation est à sous-performance sur le titre, avec une cible de cours de 48 euros, soit un potentiel de baisse de 31% par rapport à la clôture de mardi.