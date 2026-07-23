Eurofins Scientific délaissé, un risque d'avertissement selon Jefferies
Eurofins Scientific signe la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40 avec un repli de 5,81%, à 66,48 euros. Le groupe a dévoilé des résultats semestriels globalement en hausse, mais certaines lignes de compte ont déçu. Les objectifs annuels ont été confirmés.
Dans une note, Jefferies relève que la croissance organique du premier semestre est plus faible que prévu et a continué d'être impactée par la faiblesse de la division Biopharmacie et un pôle Diagnostic atone.
En revanche, la banque d'investissement salue l'Ebitda ajusté qui est ressorti 4% au-dessus des attentes, tirés par des marges très solides (+130 points de base).
Le groupe a confirmé ses objectifs sur l'ensemble de l'exercice et vise une croissance organique à un chiffre moyen (mid-single-digit) et anticipe 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé issu des acquisitions (impact consolidé de 125 millions d'euros sur l'année). La marge d'Ebitda ajusté est attendue en progression par rapport aux 22,5% de 2025.
A moyen terme et pour 2027, Eurofins réitère son objectif annuel moyen de 6,5% de croissance organique et confirme sa cible de 24% de marge d'Ebitda ajusté pour 2027. Le taux de conversion de la trésorerie devrait dépasser les 50% d'ici 2027, une fois achevé le plan d'investissement quinquennal.
Jefferies souligne que la direction a désormais assorti ses objectifs de croissance organique de réserves, indiquant qu'ils "dépendront de la rapidité de la reprise de l'activité dans certaines activités annexes et de la fin de la contraction dans d'autres". Pour les analystes, cela suggère un risque de révision à la baisse par rapport au consensus.
La recommandation est à sous-performance, avec une cible de cours de 60 euros.
Eurofins Scientific SE figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services bio-analytiques. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement (eau, air, sol, etc.) et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène.
A fin 2025, Eurofins Scientific SE détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 950 laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (52,5%), Amérique du Nord (36,8%) et autres (10,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.