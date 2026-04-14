Eurofins Scientific signe pour la cession de MET Labs

Eurofins Scientific annonce la signature d'un accord portant sur la cession de son activité d'essais électriques et électroniques (MET Labs) à UL Solutions, pour une valeur d'entreprise de 575 MEUR, hors trésorerie et dettes.

Le prestataire de services de bio-analyse rappelle que MET Labs devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à 180 MEUR en 2026, avec une rentabilité globalement conforme à la moyenne du groupe, et emploie environ 1 300 personnes dans le monde.



Réseau international de laboratoires offrant une expertise en matière d'essais de sécurité des produits, d'inspection et de certification pour les produits électriques et électroniques, MET Labs accompagne des clients de l'électronique grand public, de l'automobile, des télécommunications et de l'industrie.



La finalisation de l'opération est soumise aux autorisations réglementaires habituelles et devrait intervenir d'ici fin 2026. Le produit de cette cession permettra de financer les priorités d'allocation de capital du groupe, qui "concentre ses investissements sur ses activités principales d'essais tout au long de la vie des produits".