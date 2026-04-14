Eurofins Scientific signe pour la cession de MET Labs
Eurofins Scientific annonce la signature d'un accord portant sur la cession de son activité d'essais électriques et électroniques (MET Labs) à UL Solutions, pour une valeur d'entreprise de 575 MEUR, hors trésorerie et dettes.
Le prestataire de services de bio-analyse rappelle que MET Labs devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à 180 MEUR en 2026, avec une rentabilité globalement conforme à la moyenne du groupe, et emploie environ 1 300 personnes dans le monde.
Réseau international de laboratoires offrant une expertise en matière d'essais de sécurité des produits, d'inspection et de certification pour les produits électriques et électroniques, MET Labs accompagne des clients de l'électronique grand public, de l'automobile, des télécommunications et de l'industrie.
La finalisation de l'opération est soumise aux autorisations réglementaires habituelles et devrait intervenir d'ici fin 2026. Le produit de cette cession permettra de financer les priorités d'allocation de capital du groupe, qui "concentre ses investissements sur ses activités principales d'essais tout au long de la vie des produits".
Eurofins Scientific SE figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services bio-analytiques. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement (eau, air, sol, etc.) et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène.
A fin 2025, Eurofins Scientific SE détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 950 laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (52,5%), Amérique du Nord (36,8%) et autres (10,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.