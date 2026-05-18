Euroland Corporate initie son suivi de Wendel à l'achat
Euroland Corporate initie un suivi de Wendel avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 112 EUR, faisant ressortir un potentiel de hausse de +28% par rapport au cours actuel pour le titre de la société d'investissement.
"Héritier de trois siècles d'histoire, Wendel entame une transformation stratégique majeure vers un modèle hybride mêlant investissements et gestion d'actifs", met en avant le bureau d'études.
Selon Euroland Corporate, ce repositionnement vise à générer des revenus plus récurrents, mieux valorisés par le marché. "Dans ce contexte, la décote sur ANR, proche de -50%, apparaît excessive", juge-t-il.
"Porté par un bilan solide et une discipline financière reconnue, le groupe dispose de leviers clairs pour enclencher un re-rating progressif", estime l'analyste, qui pointe aussi une politique de retour à l'actionnaire plus lisible.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 15% au 31/12/2025 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 97,7% ; prestations de formation), Stahl (68,1% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,77% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,9% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.), Scalian (81,4% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises), Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire), IK Partners (51% ; fonds d'investissement) et Monroe Capital (72,1% ; fonds d'investissement).
Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.