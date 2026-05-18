Euroland Corporate initie son suivi de Wendel à l'achat

Euroland Corporate initie un suivi de Wendel avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 112 EUR, faisant ressortir un potentiel de hausse de +28% par rapport au cours actuel pour le titre de la société d'investissement.

"Héritier de trois siècles d'histoire, Wendel entame une transformation stratégique majeure vers un modèle hybride mêlant investissements et gestion d'actifs", met en avant le bureau d'études.



Selon Euroland Corporate, ce repositionnement vise à générer des revenus plus récurrents, mieux valorisés par le marché. "Dans ce contexte, la décote sur ANR, proche de -50%, apparaît excessive", juge-t-il.



"Porté par un bilan solide et une discipline financière reconnue, le groupe dispose de leviers clairs pour enclencher un re-rating progressif", estime l'analyste, qui pointe aussi une politique de retour à l'actionnaire plus lisible.