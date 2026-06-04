EuroLand initie la couverture de IEVA Group à l'achat

Le courtier initie son conseil sur le titre avec un objectif de cours de 15,8 euros, soit un potentiel de hausse de près de 97%.

EuroLand Corporate estime que IEVA Group dispose d'un positionnement différenciant dans la beauty-tech grâce à un écosystème intégré associant technologies propriétaires, marques cosmétiques, réseaux physiques et contenus éditoriaux.



La note souligne également le poids des revenus récurrents, avec plus de 150 000 abonnés et une forte exposition aux modèles par abonnement, renforcée par l'intégration de My Little Paris.



D'après EuroLand Corporate, l'acquisition de My Little Paris, le potentiel d'internationalisation et l'amélioration attendue de la rentabilité soutiennent une trajectoire de croissance attractive à moyen terme.



Le titre IEVA Group progresse de 2,2% ce matin à Paris.