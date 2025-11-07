Euronext N.V. est la principale infrastructure européenne des marchés de capitaux, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux, depuis la cotation, la négociation, la compensation, le règlement et la conservation, jusqu'aux solutions pour les émetteurs et les investisseurs. Euronext gère MTS, l'un des principaux marchés électroniques de négociation de titres à revenu fixe en Europe, et Nord Pool, le marché européen de l'électricité. Euronext fournit également des services de compensation et de règlement par l'intermédiaire d'Euronext Clearing et de ses CSD d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. En décembre 2024, les bourses réglementées d'Euronext en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal accueilleront plus de 1 800 émetteurs cotés avec une capitalisation boursière d'environ 6 000 MdsEUR, une solide franchise de valeurs sûres et le plus grand centre mondial de cotation de titres de créance et de fonds. Avec une clientèle nationale et internationale diversifiée, Euronext gère 25% des échanges d'actions européennes. Ses produits comprennent les actions, les devises, les ETF, les obligations, les produits dérivés, les matières premières et les indices.