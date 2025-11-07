Euronext dévoile un BNPA ajusté en léger repli de 3,4% à 1,68 euro au titre du 3e trimestre 2025, mais un EBITDA ajusté en croissance de 12,6% à 276,7 millions d'euros, soit une marge en amélioration de 1,2 point à 63,2%.

Cette amélioration reflète une progression des charges opérationnelles sous-jacentes hors D&A (+7,3% à 161,4 MEUR) plus faible que celle des revenus (+10,6%) qui ont atteint 438,1 MEUR, dont 60% de revenus non liés au volume.

Euronext revendique ainsi son 6e trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, 'grâce à l'expansion des activités non liées aux volumes, à la résilience des revenus de négoce et de compensation et à la poursuite de la discipline en matière de coûts'.

Le groupe de Bourses paneuropéen met aussi en avant une poursuite de sa trajectoire de désendettement, avec un ratio dette nette sur EBITDA ajusté ramené à 1,5 fois à fin septembre, contre 1,8 fois 3 mois auparavant.

Sur ces bases, Euronext annonce un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 250 MEUR (environ 2% du capital), programme qui débutera le 18 novembre et se terminera au plus tard le 31 mars 2026.