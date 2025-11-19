Euronext annonce le succès de son OPA sur l'ATHEX, opérateur de la Bourse d'Athènes

Euronext annonce le succès de son OPA volontaire sur Hellenic Exchanges-ATHEX Stock Exchange, l'opérateur de la Bourse d'Athènes. Les actionnaires d'ATHEX pouvaient apporter leurs actions en échange d'actions Euronext. L'opération a été un succès : plus de 74% du capital a été apporté, ce qui dépasse largement le seuil minimum nécessaire.



L'ensemble des autorisations réglementaires ayant été obtenues, toutes les conditions de l'offre sont désormais remplies. Le groupe vise 12 MEUR de synergies annuelles d'ici fin 2028, pour un coût d'intégration estimé à 25 MEUR, avec un impact relutif attendu dès la première année suivant la réalisation des synergies.



Stéphane Boujnah, CEO et Président du Directoire, souligne que l'intégration d'ATHEX renforcera la compétitivité du marché grec grâce aux technologies de trading et de post-marché d'Euronext, et confirme l'ouverture d'un centre de support et de technologie à Athènes.