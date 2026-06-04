Euronext grimpe de près de 4% vers 140,5 EUR ce jeudi, soutenu par des propos positifs d'UBS, qui réaffirme sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 175 EUR, une cible offrant un potentiel de hausse de 29% par rapport au dernier cours de clôture.

Se demandant si le marché ne sous-estime pas le potentiel bénéficiaire d'Euronext, la banque suisse estime qu'un redressement des volumes et une expansion de l'activité CSD (Central Securities Depository) pourraient entraîner d'importants relèvements des anticipations et une revalorisation du groupe boursier paneuropéen.