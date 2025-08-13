Euronext : BofA reste à achat après les semestriels

Bank of America réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 165 euros sur Euronext, revenant sur des résultats semestriels meilleurs que prévu, marqués notamment par une progression de son BPA grâce aux revenus.



Le broker met aussi en avant une résilience des volumes annualisés au troisième trimestre, ainsi que des excédents d'un milliard d'euros qui soutiennent davantage de rachats d'actions et d'opérations de croissance externe (M&A).



BofA considère en outre l'accord ATHEX comme relutif de 1%, avec un potentiel de hausse pour l'objectif de synergies, et voit de la revalorisation sur le PE 2026 de 18 fois, avec un TCAC de 9% du BPA et la diversification.