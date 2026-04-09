Euronext dans le vert après ses chiffres de mars

À contre-courant du CAC 40 (-0,5% environ), Euronext gagne 0,8% en début de séance à Paris, au lendemain de la présentation par le groupe de Bourses de ses chiffres d'activités pour le mois de mars, marqués par des volumes accrus avec le regain de volatilité sur les marchés.

"La dynamique de février s'est poursuivie en mars avec une croissance positive en glissement annuel dans tous les segments, à l'exception des titres à revenu fixe", constate ce matin ING, qui maintient son conseil "achat" et son objectif de cours de 151 EUR.



Sur les marchés d'actions au comptant (cash), le volume quotidien moyen (ADV) d'Euronext a ainsi grimpé de 16,9% le mois dernier par rapport à mars 2025, pour atteindre un montant d'environ 18,7 MdsEUR (+13,5% en rythme séquentiel).



L'ADV sur les marchés des dérivés financiers a quant à lui augmenté de 12,3% en mars en comparaison annuelle, pour atteindre 726 182 transactions, tandis que celui des dérivés sur matières premières (commodity) s'est accru de 15,7%.



"Le trimestre dans son ensemble a enregistré une forte croissance dans tous les segments d'activité", souligne plus largement ING. Sur les trois premiers mois de l'année, l'ADV a ainsi augmenté de 4,4% en comparaison annuelle, à 614 478 transactions.