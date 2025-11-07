Jefferies maintient sa note à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 160 E après la publication des résultats du 3ème trimestre 2025.
Jefferies souligne dans son étude du jour qu'Euronext a enregistré un EBITDA ajusté supérieur de 3 % aux prévisions (277 MEUR), grâce à des revenus conformes aux attentes et à des coûts en baisse de 5 %.
L'analyste estime que cette amélioration des coûts est imputable aux activités courantes, les prévisions pour l'exercice (incluant Admincontrol) étant ramenées à 673 MEUR (contre 684 MEUR précédemment).
'La société lance également un nouveau programme de rachat d'actions de 250 MEUR (2 % de la capitalisation boursière ; finalisation prévue fin du 1er trimestre 2026), soutenu par un désendettement rapide (ratio déjà ramené à 1,5x)' indique le bureau d'analyse.
Euronext demeure la valeur préférée de Jefferies sur les marchés européens, avec un potentiel de révision à la hausse du BPA et d'une revalorisation du multiple.
Euronext N.V. est la principale infrastructure européenne des marchés de capitaux, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux, depuis la cotation, la négociation, la compensation, le règlement et la conservation, jusqu'aux solutions pour les émetteurs et les investisseurs. Euronext gère MTS, l'un des principaux marchés électroniques de négociation de titres à revenu fixe en Europe, et Nord Pool, le marché européen de l'électricité. Euronext fournit également des services de compensation et de règlement par l'intermédiaire d'Euronext Clearing et de ses CSD d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal.
En décembre 2024, les bourses réglementées d'Euronext en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal accueilleront plus de 1 800 émetteurs cotés avec une capitalisation boursière d'environ 6 000 MdsEUR, une solide franchise de valeurs sûres et le plus grand centre mondial de cotation de titres de créance et de fonds. Avec une clientèle nationale et internationale diversifiée, Euronext gère 25% des échanges d'actions européennes. Ses produits comprennent les actions, les devises, les ETF, les obligations, les produits dérivés, les matières premières et les indices.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.