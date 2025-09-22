Euronext lance de nouveaux instruments dérivés sur les emprunts d'Etat européens

Euronext a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle série de contrats dérivés sur les emprunts d'Etat français, allemands, italiens et espagnols, au moment où le compartiment des obligations souveraines européennes connaît un regain de volatilité du fait de la crise budgétaire en France.



L'opérateur boursier précise que ces 'mini-futures' sur les OAT, Bunds, Bonos et BTP à échéance dix ans offriront une taille de contrat réduite basée sur un montant théorique de seulement 25.000 euros.



Il compte par ailleurs proposer pour la première fois un mini-future sur le BTP italien à 30 ans.



Dans un communiqué, Euronext explique que ces nouveaux instruments, qui seront disponibles sur le marché Euronext à Milan, visent à accroître la participation des investisseurs particuliers, mais aussi à faciliter la mise en place de stratégies de couverture pour les gérants d'actifs et les institutionnels.



Le groupe souligne que cette initiative fait partie du plan stratégique 'Innovate for Growth 2027' qui consister à tirer parti de la place particulière qu'il occupe dans l'ensemble de la chaîne de négociations afin de créer des produits innovants répondant aux besoins des intervenants de marché.



'Le lancement tombe à un moment crucial, puisque que le marché obligataire européen traverse actuellement une période de forte volatilité', commente Anthony Attia, le responsable des activités de dérivés et post-négociations chez Euronext.



L'action Euronext progressait de 0,7% suite à ces annonces, dans un marché parisien en repli de 0,2%, ce qui porte à plus de 22% ses gains depuis le début de l'année, une solide performance à l'origine de la récente intégration du titre à l'indice CAC 40.