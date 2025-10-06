Euronext lance son OPE sur ATHEX

Ayant reçu toutes les approbations réglementaires requises, Euronext annonce le lancement de son offre publique d'échange (OPE) visant ATHEX, la Bourse d'Athènes, à un ratio d'échange d'une action Euronext pour 20 actions ATHEX.



L'OPE commence ce 6 octobre à 08h00 (heure d'Athènes) et se terminera le 17 novembre à 14h00. Sa réalisation est soumise à l'apport d'au moins 38 759 500 actions ATHEX, soit 67% des droits de vote, ainsi qu'aux approbations réglementaires habituelles.



Si le seuil pertinent est atteint et par conséquent, à la clôture, Euronext détient au moins 52 065 000 actions ATHEX représentant au moins 90% des droits de vote d'ATHEX, il demandera le retrait obligatoire sur les titres non apportés à l'offre.



'L'intégration d'ATEX dans Euronext permettrait aux acteurs des marchés financiers grecs de rejoindre un réseau de plus de 1800 sociétés cotées dont la capitalisation boursière combinée dépasse 6000 milliards d'euros', met en avant le groupe de Bourses paneuropéen.



Euronext prévoit de générer des synergies significatives grâce à l'intégration d'ATHEX dans son infrastructure de marché européen. L'opération devrait être relutive pour ses actionnaires après la réalisation de synergies au cours de l'année 1.