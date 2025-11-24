Euronext annonce le lancement du European Aerospace and Defence Growth Hub, réunissant 15 entreprises de France, Hongrie, Italie et Pays-Bas afin de soutenir la chaîne d'approvisionnement du secteur. Porté par ELITE, l'écosystème dédié aux sociétés privées, le programme propose formation dirigeante, collaborations transfrontalières, accès sécurisé à des financements adaptés et meilleure visibilité européenne.
Stéphane Boujnah, CEO de Euronext, explique que ce dispositif "connecte efficacement les besoins de financement aux capacités d'investissement" pour des PME devant accélérer innovation et production. Cette initiative s'inscrit dans un ensemble d'actions lancées en 2025 pour renforcer l'autonomie stratégique européenne, incluant indices thématiques, label European Defence Bond et futur programme IPOready Defence prévu en 2026.
Le hub accompagnera les entreprises de la supply chain dans leur montée en puissance grâce à un coaching structuré et des échanges avec institutions, investisseurs et acteurs industriels. Les premiers membres annoncés comptent notamment Almae Technologies, Umbra Group et Valvitalia.