Euronext a annoncé lundi le lancement d'un nouveau service destiné à renforcer son offre autour des processus d'enchères d'ouverture et de clôture des marchés d'actions, deux moments stratégiques de la journée boursière qui concentrent de plus en plus de liquidités et de volumes et qui font l'objet d'une demande importante de la part de ses clients.
Dans un communiqué publié dans la matinée, l'opérateur à la tête de la première infrastructure de marchés de capitaux d'Europe rappelle qu'il exploite aujourd'hui le plus grand mécanisme d'enchères du continent, ces dernières représentant actuellement plus de 25% de l'activité totale sur ses marchés d'actions.
Mais Euronext fait aussi valoir que le déséquilibre moyen quotidien enregistré au niveau des enchères a représenté l'an dernier un puits de liquidités non exploitées de 200 millions d'euro, soit environ 6% des volumes totaux échangés lors des processus d'enchères, ce qui illustre selon lui l'ampleur de l'opportunité existante.
La nouvelle fonctionnalité, baptisée "Auction Volume Discovery", doit permettre aux investisseurs de tirer parti de ce déséquilibre en passant des ordres non visibles tout au long de la journée, sans influencer le processus de formation des prix d'ouverture ou de clôture, avant que ceux-ci ne soient confrontés aux ordres résiduels d'achat et de vente en toute fin de séance.
Les ordres AVD s'exécuteront ensuite entre eux, offrant ainsi des opportunités d'exécution à taille de bloc, tandis que les ordres ne trouvant pas de contrepartie expireront à la fin du processus d'enchère.
"Le lancement de l'optionnalité "Auction Volume Discovery" pour les marchés d'actions au comptant constitue une étape importante de notre plan stratégique Innovate for Growth 2027", explique Nicolas Rivard, le responsable des marchés actions et des services de données chez Euronext.
"Cette initiative témoigne de notre volonté consistant à proposer davantage d'opportunités de trading à nos clients tout en améliorant la liquidité sur les marchés européens", ajoute-t-il.
Il s'agit surtout d'offrir aux acteurs de marché une manière discrète d'envoyer des ordres importants sans impacter le marché, alors que les processus d'enchère deviennent un terrain stratégique comme l'illustre la solution identique lancée il y a deux ans par le suisse SIX ou les initiatives similaires en préparation chez Deutsche Börse et LSE, sans compter la concurrence grandissante en provenance des plateformes OTC.
