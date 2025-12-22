Euronext renforce ses positions en 2025

Euronext affirme avoir renforcé sa position en tant que principal lieu de cotation en actions en Europe, revendiquant à ce stade 76 admissions enregistrées et 50 nouvelles entreprises accueillies, représentant une capitalisation boursière globale de 17 milliards d'euros.

"Les nouvelles cotations d'actions sur Euronext représentent près d'un tiers des nouvelles cotations actions à travers l'Europe en 2025 et Euronext a attiré 42% des cotations internationales en Europe", ajoute-t-il.



Parmi les introductions marquante de l'année, le groupe de Bourses paneuropéen met en avant celle de Magnum Ice Cream Company, qui s'est détaché d'Unilever et qui représente une capitalisation boursière de 7,8 MdsEUR.



Euronext souligne aussi avoir confirmé sa position mondiale comme principal lieu de cotation de dettes, avec plus de 55 000 obligations cotées au total. En 2025, ses marchés ont accueilli plus de 14 500 nouvelles obligations, levant plus de 3600 MdsEUR de nouveaux capitaux.