Euronext affirme avoir renforcé sa position en tant que principal lieu de cotation en actions en Europe, revendiquant à ce stade 76 admissions enregistrées et 50 nouvelles entreprises accueillies, représentant une capitalisation boursière globale de 17 milliards d'euros.
"Les nouvelles cotations d'actions sur Euronext représentent près d'un tiers des nouvelles cotations actions à travers l'Europe en 2025 et Euronext a attiré 42% des cotations internationales en Europe", ajoute-t-il.
Parmi les introductions marquante de l'année, le groupe de Bourses paneuropéen met en avant celle de Magnum Ice Cream Company, qui s'est détaché d'Unilever et qui représente une capitalisation boursière de 7,8 MdsEUR.
Euronext souligne aussi avoir confirmé sa position mondiale comme principal lieu de cotation de dettes, avec plus de 55 000 obligations cotées au total. En 2025, ses marchés ont accueilli plus de 14 500 nouvelles obligations, levant plus de 3600 MdsEUR de nouveaux capitaux.
Euronext N.V. est la principale infrastructure européenne des marchés de capitaux, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des marchés de capitaux, depuis la cotation, la négociation, la compensation, le règlement et la conservation, jusqu'aux solutions pour les émetteurs et les investisseurs. Euronext gère MTS, l'un des principaux marchés électroniques de négociation de titres à revenu fixe en Europe, et Nord Pool, le marché européen de l'électricité. Euronext fournit également des services de compensation et de règlement par l'intermédiaire d'Euronext Clearing et de ses CSD d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal.
En décembre 2024, les bourses réglementées d'Euronext en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal accueilleront plus de 1 800 émetteurs cotés avec une capitalisation boursière d'environ 6 000 MdsEUR, une solide franchise de valeurs sûres et le plus grand centre mondial de cotation de titres de créance et de fonds. Avec une clientèle nationale et internationale diversifiée, Euronext gère 25% des échanges d'actions européennes. Ses produits comprennent les actions, les devises, les ETF, les obligations, les produits dérivés, les matières premières et les indices.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.