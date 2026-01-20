Euronext salue les propositions "ambitieuses" du rapport Noyer-Kukies

Euronext a salué lundi soir les propositions "ambitieuses" contenues dans le rapport franco-allemand Noyer-Kukies, notamment concernant sa volonté affichée de renforcer la compétitivité des marchés financiers européens.

Dans un communiqué, l'opérateur boursier dit partager l'objectif d'élargir et d'approfondir la liquidité des marchés d'actions et d'améliorer l'accès des PME européennes aux marchés cotés, plaidant au passage en faveur d'une accélération de la consolidation des places européennes.



Dans leur rapport baptisé "Five" présenté dans la journée hier, Christian Noyer, l'ancien gouverneur de la Banque de France, et Jörg Kukies, ancien Ministre des finances allemand, préconisent d'améliorer les conditions de cotation dans l'Union européenne, par exemple via l'allègement de certaines contraintes réglementaires pour les entreprises nouvellement cotées et la réduction de la fragmentation des places de cotation.



"Cette mesure rendrait les marchés européens plus attractifs pour les entreprises en croissance", estiment-ils.



Euronext se déclare prêt, de son côté, à jouer un rôle clé, aux côtés de ses partenaires européens, dans la construction de plateformes de marchés de capitaux évolutives, indispensables selon lui afin de garantir l'autonomie stratégique de l'Europe.



Partant du constat préoccupant du décrochage européen en matière de financement des entreprises, le rapport Noyer-Kukies émet des recommandations concrètes, en dehors de sa proposition visant à rendre les marchés européens plus attractifs pour les entreprises.



Il s'agit (1) de développer l'épargne-retraite pour orienter l'épargne vers l'économie productive, (2) de mobiliser les investisseurs institutionnels, notamment les assureurs, afin de multiplier les capacités d'investissement, (3) de renforcer l'European Tech Champions Initiative (ETCI) en vue de créer une initiative pan-européen à même de créer un effet de levier pour accompagner les scale-ups européennes et (4) de réduire la fragmentation du marché intérieur via une simplification juridique mieux adaptée aux jeunes entreprises innovantes.