Europe : Bourses bien orientées entre Fed et Banque d'Angleterre

Les Bourses européennes gagnent du terrain ce jeudi (+0,3% à Londres, +0,7% à Milan et à Madrid, +1,3% à Paris et à Francfort), plutôt satisfaites des conclusions de la Fed et des propos de son président Jerome Powell de la veille.



'Comme prévu, la Fed a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, portant la fourchette cible pour les fonds fédéraux à 4,00-4,25%, mais de façon étonnante, cette décision a été prise presque à l'unanimité', pointe Commerzbank.



Il précise que seul le nouveau gouverneur Stephen Miran a plaidé en faveur d'une réduction plus forte, et que 'Jerome Powell a tempéré les espoirs d'une nouvelle baisse brutale des taux, même si la Fed a souligné des risques accrus pour l'emploi'.



Néanmoins, les projections 'dot plots' de la Fed laissent entrevoir deux baisses de taux de 25 points de base en octobre et en décembre, avant que les taux directeurs se rapprochent d'un niveau considéré comme 'neutre' de 3% d'ici à la fin 2026.



'Les 'dots' se sont considérablement rapprochés des anticipations de marché', fait ainsi remarquer Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques du gestionnaire d'actifs CPR AM.



'En se réalignant de la sorte sur les anticipations de marché, les membres du FOMC gagnent du temps pour en apprendre davantage sur le marché du travail et éviter d'agir dans la précipitation', ajoute-t-il.



'Dans notre scénario de base, nous estimons que la Fed réduira ses taux de 75 points de base supplémentaires d'ici au premier trimestre 2026', pronostique Mark Haefele, chief investment officer d'UBS Global Wealth Management.



Selon le professionnel, la banque centrale américaine 'continuera de privilégier la faiblesse du marché du travail plutôt que ce qui sera encore probablement une augmentation temporaire de l'inflation'.



Après la Fed, c'est maintenant vers la Banque d'Angleterre que les regards des investisseurs vont se braquer ce jeudi, un maintien de son taux directeur à 4,00% étant généralement anticipé par les marchés.



Cette hypothèse semble d'ailleurs avoir été confortée par l'indice des prix à la consommation paru la veille, illustrant la persistance des tensions inflationnistes au Royaume-Uni avec notamment un taux annuel de 4,7% pour les services en août.



Dans l'actualité des valeurs, Barry Callebaut chute de près de 3% à Zurich, Deutsche Bank s'inquiétant du niveau de valorisation du chocolatier suisse après son récent rebond, ce qui l'amène à dégrader son conseil sur la valeur à 'conserver'.