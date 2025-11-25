Europe : Bourses dans l'expectative de données américaines

Les Bourses européennes font globalement du surplace ce mardi (stabilité à Paris et à Londres, -0,1% à Francfort et à Madrid), les investisseurs se montrant hésitants sur la conduite à tenir avant la parution de statistiques américaines.



Ils sont en effet suspendus à la publication d'une série de données aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie outre-Atlantique, mais aussi sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Ainsi, les ventes de détail et les prix à la production à paraitre en début d'après-midi permettront de savoir si l'inflation reste toujours aussi persistante aux Etats-Unis, ce qui augmenterait les chances que la Fed "passe son tour" en décembre.



À ce stade, les traders estiment à plus de 80% la probabilité d'une nouvelle baisse de taux à l'issue de la réunion des 9 et 10 décembre, selon l'outil FedWatch, alors que celle-ci était redescendue autour de 50% la semaine dernière.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que Destatis a confirmé en seconde lecture son estimation initiale d'une stagnation du PIB de l'Allemagne au 3e trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent.



"Des exportations faibles ont eu un effet freinant sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que la formation du capital fixe a légèrement augmenté", met en avant Ruth Brand, la présidente de l'office fédéral de statistiques.



Dans l'actualité des valeurs, Kingfisher grimpe de 5% à Londres, entouré après un relèvement d'objectif annuel par la chaine de magasins de bricolage, à l'occasion d'un point d'activité de bonne facture pour son 3e trimestre comptable.



ABN Amro prend 4% à Amsterdam, les analystes saluant le plan stratégique et les nouveaux objectifs dévoilés par le groupe bancaire néerlandais en amont de sa journée d'investisseurs, qui doit se tenir dans l'après-midi.



Compass perd près de 3% à Londres, à la suite de la présentation par le géant des services de restauration collective de ses résultats au titre de son exercice 2024-25, ressortis globalement conformes aux attentes du marché.