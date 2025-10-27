Europe : Bourses dans l'expectative de nombreux rendez-vous

Les principales Bourses européennes entament, sur une note hésitante (stabilité à Londres et à Paris, +0,1% à Francfort, +0,5% à Madrid), une dernière semaine du mois d'octobre dont l'actualité s'annonce particulièrement chargée.



Outre de nombreuses publications d'entreprises, dont celles des GAFAM qui devraient particulièrement retenir l'attention, les prochains jours devraient être dominés par les réunions de politique monétaire de la Fed américaine et de la BCE.



'Nous prévoyons que la réserve fédérale procédera à des baisses de taux en octobre, en décembre, puis encore deux fois au cours du deuxième trimestre 2026', juge Guy Stear, responsable stratégie marchés développés à l'Amundi Investment Institute.



'Mais le marché l'anticipe aussi, et la question la plus intéressante est de savoir si la conférence de presse de la Fed soutiendra les baisses très agressives intégrées dans la courbe jusqu'au début 2027', prévient-il cependant.



Concernant la Banque centrale européenne, dont le conseil des gouverneurs annoncera sa décision de politique monétaire jeudi, Deutsche Bank s'attend à ce que ses taux directeurs restent inchangés à 2%.



'Sa présidente Christine Lagarde devrait continuer à juger sa politique adaptée. Un écart plus important entre l'inflation et sa cible est nécessaire pour un changement de politique', explique la banque allemande.



Sur le front des données macroéconomiques, le 'shutdown' devrait continuer d'affecter les publications aux Etats-Unis en l'absence d'accord budgétaire à Washington, mais les statistiques devraient se montrer fournies en Europe.



Les opérateurs prendront ainsi connaissance, entre autres, des indices du sentiment économique et surtout des estimations du PIB pour le troisième trimestre et de l'inflation pour octobre dans la zone euro, en fin de semaine.



Dévoilé en cours de matinée, l'indice ifo du climat des affaires en Allemagne a augmenté à 88,4 en octobre, contre 87,7 en septembre, une hausse portée par l'amélioration des attentes des entreprises pour les mois à venir.



La semaine s'annonce riche aussi sur le front des résultats d'entreprises, et sera dominée en particulier par celles des GAFAM (Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon et Apple), qui représentent quelque 45% de la capitalisation totale du Nasdaq 100.



Sont aussi attendues les publications trimestrielles de groupes tels que Caterpillar, Chevron, Visa, Boeing et Verizon aux Etats-Unis, ou encore Novartis, HSBC, Airbus, Santander et Shell sur le vieux continent.



Pour l'heure, Porsche gagne 1% à Francfort, après la publication vendredi soir de résultats au titre du troisième trimestre 'dégradés, mais supérieurs aux attentes sur l'EBIT/FCF', selon Oddo BHF qui met en avant une 'marge sous-jacente solide'.



En revanche, Roche essuie un recul de 2% à Zurich, pénalisé par une note de Jefferies, qui a abaissé sa recommandation de 'conserver' à 'sous-performance' en raison d'inquiétudes portant sur les perspectives du groupe de santé.