Europe : Bourses douchées par le retournement à Wall Street

La morosité domine sur les places européennes ce vendredi (-0,6% à Londres, -0,8% à Paris, -1,3% à Milan et à Francfort), douchées par le brutal retournement de tendance qu'ont subi les indices actions américains la veille.



Initialement portés par la publication de Nvidia rassurante pour les perspectives de l'IA, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont basculé dans le rouge en cours de séance jeudi, pour finir sur des pertes respectives de plus de 1,5% et 2,1%.



Cette chute s'est accompagnée d'une envolée du "VIX", l'indice de volatilité du CBOE faisant office de "baromètre de la peur", reflétant un regain de nervosité des investisseurs au sujet de la poursuite du cycle de baisses des taux de la Fed.



Au vu de l'évolution de l'outil FedWatch, seuls 35% des traders espèrent encore une réduction du loyer de l'argent en décembre par la banque centrale, alors qu'ils étaient plus de 98% à miser sur un nouvel assouplissement il y a encore un mois.



Le rapport sur l'emploi très supérieur aux attentes publié jeudi aux Etats-Unis, avec des créations de postes bien plus fortes que prévu, a en effet amené les investisseurs à reconsidérer leurs anticipations d'une nouvelle baisse de taux.



Dans ce contexte, les investisseurs en Europe ne prêtent guère attention aux indicateurs de la matinée, parmi lesquels l'indice flash PMI composite de l'activité globale dans la zone euro qui est resté quasi-stable à 52,4 en novembre.



"Les indices des directeurs d'achat continuent de ne montrer qu'une reprise économique modérée", réagit Commerzbank, soulignant que "l'industrie, en particulier en Allemagne et en France, a subi un revers en novembre".



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI préliminaire S&P Global composite est ressorti à 50,5 ce mois-ci contre 52,2 en octobre, à peine au-dessus du seuil des 50 points témoignant d'une expansion de l'activité.



Dans l'actualité des valeurs, Ubisoft grimpe de près de 10% à Paris, après une semaine de suspension de cotation : l'éditeur de jeux vidéo a dévoilé ce matin des résultats semestriels jugés "solides" et confirmé ses objectifs annuels.