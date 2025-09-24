Europe : bourses en pause, à la recherche de catalyseurs

Les principales places boursières européennes sont en léger repli ce matin : Paris lâche 0,3%, tandis que Londres et Francfort reculent un peu plus modestement, entre -0,1 et -0,2%.



Les investisseurs peinent à trouver de nouveaux catalyseurs, sachant que le principal élément moteur du moment, la reprise du cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, semble désormais bien intégré dans les cours.



'La forte hausse des derniers mois appelle à une vigilance accrue dans les portefeuilles, notamment en cas de déception sur la croissance mondiale ou d'une reprise haussière de l'inflation', préviennent à ce titre les équipes de HSBC AM.



'Les actions européennes continuent de bénéficier de valorisations attractives et de politiques budgétaires stimulantes, mais leur parcours haussier depuis le début de l'année est déjà significatif', considère le gestionnaire d'actifs.



Jerome Powell, le patron de la Fed, a d'ailleurs un peu douché les espoirs des acheteurs les plus enthousiastes ('permabulls') hier en tenant un discours jugé 'faucon' lors d'un déjeuner organisé par la Chambre de commerce de Providence (Rhode Island).

Le patron de la banque centrale s'est notamment prononcé contre 'des baisses de taux trop soutenues qui feraient déraper l'inflation', estimant - comme lors de sa conférence de presse de la semaine dernière - que les taux d'intérêt se situaient actuellement 'au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles'.



Ces propos relativement flous, qui ne vont pas forcément dans le sens d'une nouvelle baisse de taux en octobre, ont pesé sur Wall Street, où les replis s'étageaient entre 0,2% (Dow Jones) et près de 1% à la clôture d'hier.



À cet égard, la batterie d'indicateurs macroéconomiques au programme du reste de la semaine - avec au premier chef les chiffres de la croissance au deuxième trimestre prévus demain et les derniers chiffres de l'inflation attendus vendredi - pourrait esquisser le tableau de la conjoncture aux États-Unis.



Sur le front des statistiques, l'indice du climat des affaires compilé par l'institut munichois Ifo, publié ce mercredi à partir des réponses d'un échantillon de quelque 9000 entreprises, est ressorti à 87,7 points, contre 88,9 points en août, mettant ainsi fin à une série de six mois consécutifs de hausse.



Sont attendues dans l'après-midi les ventes de logements neufs aux États-Unis ainsi que l'évolution des stocks de pétrole outre-Atlantique.



Quelques résultats animent par ailleurs la tendance, dont ceux du fabricant de puces Micron, dont le titre est attendu en hausse à l'ouverture de New York au lendemain de la présentation de comptes trimestriels meilleurs que prévu et de perspectives jugées prometteuses.



La publication pourrait entretenir la dynamique haussière qui porte de nouveau les valeurs liées à l'IA, puisque les solides résultats dévoilés par les acteurs du secteur laissent entrevoir le déblocage de nouveaux investissements technologiques eux-mêmes susceptibles de bénéficier aux géants Nvidia et Oracle, un phénomène qui conduit les investisseurs à considérer chaque mouvement de consolidation comme une opportunité d'achat.



Sur le compartiment obligataire, les Bunds à 10 ans évoluent à 2,74% (-1 pt) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,55% (-1 pt).

Sur le Forex, l'euro cède 0,4% face au billet vert, à 1,176 USD.À Londres, le baril de Brent s'échange contre 67,9 USD (+0,1%).



Dans l'actualité des sociétés européennes, Novartis a dévoilé de nouveaux résultats positifs sur le Kesimpta, son traitement contre la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SPRR), à l'occasion de la tenue de la conférence annuelle du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS), qui s'ouvre aujourd'hui à Barcelone.



Daiichi Sankyo et AstraZeneca ont annoncé que leur anticorps médicament conjugué Enhertu avait obtenu de la FDA, l'autorité américaine de la santé, une revue prioritaire dans le traitement du cancer du sein HER2-positif inopérable ou métastatique en association avec le pertuzumab, une immunothérapie développée par Roche.



BASF annonce sa décision de sortir de l'activité hydrosulfites et de fermer l'unité de production correspondante à Ludwigshafen (Allemagne). Pour rappel, les hydrosulfites sont notamment utilisés comme agents réducteurs dans le textile et comme additifs de blanchiment dans le papier.



Enfin, Rolls-Royce annonce, aux côtés de Landmark Power Holdings et d'ASCO Carbon Dioxide, la mise en service d'une centrale à gaz de 10 MW à Worksop (Royaume-Uni), intégrant un système de captage et de liquéfaction du CO2 issu des moteurs mtu.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.