Europe : bourses en repli avant plusieurs indicateurs aux USA

Les principales places boursières européennes sont en baisse ce matin, avec -0,6% à Paris, -0,4% à Francfort et -0,2% à Londres, dans l'attente de nouveaux indicateurs économiques aux Etats-Unis.



Le soulagement qui avait suivi l'annonce, la semaine dernière, de la première baisse de taux de la Fed cette année a laissé place, au cours des derniers jours, à une certaine aversion au risque, alors que les déclarations prudentes faites mardi par Jerome Powell semblent plaider pour un ralentissement des mesures d'assouplissement à venir.



Se sont ajoutés à ce climat d'incertitude les ajustements traditionnels de portefeuilles qui marquent la fin de trimestre, les craintes d'un nouveau 'shutdown' aux Etats-Unis, la posture plus sévère adoptée par Donald Trump à l'égard de la Russie, et un indice Ifo décevant en provenance d'Allemagne.



Dans ce contexte, les investisseurs attendent les chiffres définitifs de la croissance aux Etats-Unis au deuxième trimestre, les commandes de biens durables et les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui seront suivis de près à un peu plus d'une semaine du rapport officiel sur l'emploi américain pour le mois de septembre.

L'inflation au sens du PCE pour août est par ailleurs attendue demain.



Tous ces indicateurs pourraient fournir de nouveaux éléments aux investisseurs sur la future trajectoire de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire pour les mois à venir, en leur permettant de déterminer si les risques actuels penchent davantage du côté de l'inflation ou de l'activité.



Mais, comme le rappelait hier Scott Chronert, le stratège vedette de Citi, c'est sans doute la qualité de la prochaine saison des résultats aux Etats-Unis qui va revêtir le plus d'enjeux.



'À nos yeux, la principale question pour les investisseurs exposés aux actions américaines est de savoir si les anticipations de croissance déjà intégrées dans les marchés pourront être tenues, voire dépassées', prévient l'analyste.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans est stable à 2,74% tandis que l'OAT de même échéance est à 3,56%.

Sur le marché des changes, l'euro est stable face au billet vert, à 1,174 USD.



À Londres, le cours du baril de Brent est en léger repli (-0,4%, à 68,8 USD) mais affiche encore une progression de plus de 3% sur la semaine, grâce notamment à l'annonce hier des stocks de carburants en baisse aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés européennes, H&M a publié un résultat d'exploitation de 4,9 milliards de couronnes suédoises, contre 3,5 milliards un an plus tôt, là où les analystes n'attendaient qu'un bénéfice de l'ordre de 4,3 milliards de couronnes.



Ryanair annonce qu'elle adoptera exclusivement les cartes d'embarquement numériques à partir du 12 novembre, repoussant la date initialement prévue du 3 novembre afin de faciliter la transition après les vacances de mi-trimestre.



HSBC annonce avoir mené, avec IBM, le premier essai connu d'utilisation de l'informatique quantique dans le trading algorithmique d'obligations.

L'expérimentation a permis une amélioration allant jusqu'à 34% dans la prédiction des chances de succès des ordres sur le marché obligataire d'entreprises en Europe.



ABB annonce l'ouverture d'une ligne de rénovation de générateurs hydroélectriques dans son usine Ring Motor de Bilbao, en Espagne. L'initiative s'appuie sur l'héritage du site, où plus de 240 générateurs ont été produits en 90 ans.



Nokia a annoncé que Telin (Telekomunikasi Indonesia International) a choisi la solution de transport optique de Nokia pour connecter ses centres de données à Singapour. Ce déploiement améliorera les services réseau des centres de données et s'adaptera de manière transparente aux besoins des clients de Telin.