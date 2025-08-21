Europe : Bourses hésitantes malgré un PMI plutôt rassurant

Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce jeudi (stabilité à Londres, -0,1% à Francfort, -0,4% à Paris, +0,2% à Milan), en dépit d'un indice PMI plutôt rassurant pour la conjoncture économique sur le vieux continent.



À 51,1 en août contre 50,9 en juillet, l'indice flash PMI composite HCOB dans la zone euro, produit par S&P Global, signale en effet une croissance de l'activité globale de la région à son rythme le plus soutenu depuis mai 2024.



'Malgré les vents contraires, parmi lesquels les droits de douane imposés par les États-Unis et le climat d'incertitude générale, les entreprises de la région font preuve de résilience', constate Cyrus de la Rubia, chez Hamburg Commercial Bank.



'La BCE, qui mise sur un ralentissement de la croissance des salaires dans les services, pourrait toutefois s'inquiéter, dans une certaine mesure, de l'accentuation des tensions sur les coûts des prestataires', prévient cependant l'économiste.



Les investisseurs européens semblent préférer ne pas prendre position à la veille d'un discours très attendu du président de la Fed, Jerome Powell, espérant y voir plus clair au sujet des intentions de la Réserve fédérale.



Si la Fed hante les esprits, les minutes de la dernière réunion du FOMC parues mercredi soir n'ont pourtant guère suscité d'intérêt. 'Ce procès-verbal sera périmé car la réunion a eu lieu avant le rapport sur l'emploi de juillet', prévenait BofA vendredi.



'Les participants ont souligné qu'il y existait des risques des deux côtés du mandat de la Fed, en mettant l'accent sur le risque de remontée de l'inflation d'un côté, et celui d'un affaiblissement de l'emploi de l'autre', pointe cependant Danske Bank.



Dans l'actualité des valeurs, Aegon bondit de 7% à Amsterdam, après la publication par l'assureur de résultats semestriels de bonne facture, ainsi que de l'étude d'une éventuelle relocalisation juridique et fiscale aux Etats-Unis.



Hays perd moins de 3% à Londres, suite à l'annonce préliminaire de résultats annuels pénalisés par des conditions de marché difficiles, et à l'occasion de laquelle le cabinet de recrutement a indiqué réduire fortement son dividende.



Cet après-midi, les opérateurs seront attentifs aux trimestriels de Walmart, numéro un mondial de la grande distribution, puis à plusieurs données américaines, en particulier le PMI flash et les indicateurs avancés du Conference Board.