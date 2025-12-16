Europe : Bourses partagées avant l'emploi américain

Les Bourses européennes se montrent partagées (-0,3% à Francfort et à Londres, stagnation à Paris, +0,1% à Milan), à l'approche de la publication, en début d'après-midi, du rapport du BLS sur l'emploi américain pour les deux derniers mois.



"A cause du shutdown, le Bureau of Labor Statistics n'a pas pu mener en octobre l'enquête auprès des ménages servant au calcul du taux de chômage. L'estimation pour novembre sera entachée d'une certaine imprécision", rappelle Oddo BHF.



"Tout suggère que les conditions d'emploi ne sont pas brillantes en cette fin d'année. Jerome Powell a dit s'attendre à des résultats médiocres. Sauf énorme surprise à la baisse, la Fed restera en position attentiste à court terme", ajoute le bureau d'études.



Le consensus table sur 60 000 destructions de postes en octobre en raison de l'impact final des licenciements décidés par le "DOGE" d'Elon Musk, suivies d'environ 50 000 créations de postes sur le mois de novembre.



L'après-midi verra aussi paraître, toujours aux Etats-Unis, les ventes de détail pour le mois d'octobre (une donnée elle aussi retardée à cause du shutdown), puis l'indice PMI flash de S&P Global pour le secteur privé au titre du mois en cours.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, l'indice flash PMI composite HCOB dans la zone euro s'est replié de 52,8 en novembre à 51,9 en décembre, signalant donc un ralentissement de la croissance de l'activité globale de la région.



"Cet indicateur avancé important prend un moment de pause à un niveau modérément élevé. Dans l'ensemble, les PMI dans la zone euro continuent de pointer vers une reprise économique modérée", réagit-on chez Commerzbank.



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI composite est ressorti à 52,1 ce mois-ci dans sa version flash, contre 51,2 en novembre, une bonne surprise qui laisse entrevoir une petite accélération de l'activité économique en cette fin d'année.



Enfin, le sentiment des investisseurs et des analystes financiers allemands s'est amélioré en décembre, à en croire l'indice ZEW mesurant leurs attentes qui est ainsi remonté à 45,8 ce mois-ci contre 38,5 le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Holcim grappille près de 1% à Zurich, après une prise de participation majoritaire dans le groupe péruvien Cementos Pacasmayo, qui permet au groupe suisse d'accélérer sa croissance en Amérique latine.



A Paris, Abivax dévisse de près de 6% après le point d'activité trimestriel de la société de biotechnologie, qui revendique une trésorerie et équivalents représentant une autonomie financière jusqu'au quatrième trimestre 2027.