Europe : Bourses partagées avec une vague de trimestriels

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,4% à Londres et à Milan, +0,2% à Paris, mais -0,1% à Madrid et -0,4% à Francfort), pour une séance particulièrement riche en publications d'entreprises.



La saison des résultats trimestriels a plutôt bien démarré aux Etats-Unis comme en Europe, ce qui a permis aux grands indices mondiaux de se rapprocher de leurs zéniths, voire d'établir de nouveaux records.



'Pour les investisseurs, c'est le moment de rester investi mais sélectif, tout en conservant une diversification adaptée à leur horizon de placement', estime Franklin Morin, directeur des investissements de Nalo.



Parmi les nombreuses publications du jour en Europe, les opérateurs saluent celle largement supérieure aux attentes de Nokia (+9% à Helsinki), soutenue par la demande en réseaux optiques et cloud, notamment grâce à l'essor de l'IA.



Les opérateurs se montrent plutôt satisfaits des publications des groupes de produits de consommation courante Unilever (+1% à Londres) et Beiersdorf (+1% à Francfort), mais sanctionnent celle du groupe de santé Roche (-2% à Zurich).



A Paris, si les résultats du groupe de luxe Kering se trouvent acclamés (+9%), ceux de Dassault Systèmes (-17%), et dans une moindre mesures de STMicroelectronics (-8%) et de Verallia (-7%), se trouvent lourdement sanctionnés.



La perspective de la publication, vendredi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et des indicateurs d'activité PMI en Europe pourrait détourner momentanément l'attention du marché des publications trimestrielles.



Seule donnée macroéconomique de la matinée, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France a gagné un point en octobre à 97, mais reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024.