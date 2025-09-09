Europe : Bourses partagées face à la situation en France

Les Bourses européennes se montrent hésitantes (-0,6% à Francfort, -0,3% à Madrid, stabilité à Paris, +0,1% à Londres et +0,2% à Milan) après la chute du gouvernement Bayrou en France suite à l'échec de son vote de confiance.



'Le président Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, mais cela ne changera pas grand-chose à l'impasse politique', commente ce matin un économiste de Commerzbank.



'En l'absence d'une consolidation durable, la dette publique de la France augmenterait rapidement et la charge des intérêts rendrait encore plus difficiles les efforts futurs visant à assurer la viabilité des finances publiques', prévient-il.



'Du côté des indices, le CAC40 est relativement peu sensible à cette situation, la perte du vote de confiance étant déjà anticipée depuis plusieurs jours', constate Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Ce dernier note toutefois ce matin un rebond du spread OAT-Bund (écart entre les deux taux de référence à 10 ans de la France et de l'Allemagne) de 'tout de même 8 points de base, ce qui n'est pas un mouvement totalement anodin'.



Toujours à propos de la France, la production industrielle s'est contractée de 1,1% en juillet par rapport au mois précédent, reflétant notamment le contrecoup d'un pic de production observé en juin dans la construction aéronautique et spatiale.



En dehors de la situation en France, les opérateurs européens concentrent leur attention sur les Etats-Unis où le Nasdaq Composite a signé un nouveau record, toujours porté par les anticipations de baisses de taux de la Fed.



Reflétant ces paris sur une réduction du loyer de l'argent, le rendement du Treasuries à dix ans a poursuivi son spectaculaire reflux des derniers jours, pour désormais s'inscrire non loin de 4,05%, un plancher depuis le 'Liberation Day' du mois d'avril.



Dans l'actualité des valeurs, ASML reste stable à Amsterdam après avoir confirmé un investissement de 1,3 milliard d'euros dans Mistral AI, le leader français de l'intelligence artificielle, dans le cadre d'un accord de collaboration à long terme.