Europe : Bourses portées par un vent favorable d'outre Atlantique

Si Londres reste stable, les autres grandes places européennes gardent le vent en poupe (+1% à Paris, +1,1% à Milan et à Madrid et +1,2% à Francfort), le déblocage politique à Washington continuant de rassurer les investisseurs.



'En supposant que l'ensemble de ses membres soient revenus à Washington en raison de tous les retards du trafic aérien, la Chambre des représentants devrait voter ce jour sur un projet de loi', indique Deutsche Bank.



Selon la banque allemande, ce vote viserait à garder la majeure partie des administrations fédérales ouvertes jusqu'au 30 janvier, et certaines agences jusqu'au 30 septembre de l'année prochaine.



'La fin du shutdown constitue généralement un élément porteur pour les marchés d'actions, dans la mesure où elle permet de débloquer les fonds distribués par le Trésor américain', rappelle Jefferies.



Le bureau d'études souligne aussi qu'elle ouvre la voie à une relance de la consommation chez les bénéficiaires du programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire SNAP et à une réduction des perturbations liées aux vols.



Le prochain redémarrage des administrations publiques américaines va par ailleurs permettre la parution d'indicateurs économiques, mais ces statistiques pourraient aussi déclencher un nouvel épisode de volatilité.



Dans l'actualité des valeurs, Alcon s'adjuge plus de 6% à Zurich, après la publication par le groupe d'ophtalmologie de bénéfices en légère baisse pour son 3e trimestre 2025, mais tout de même supérieurs aux attentes.



Infineon grimpe de 6% à Francfort, le fabricant de semi-conducteurs ayant certes dévoilé des résultats conformes aux attentes et prédit une croissance 'modérée' pour son nouvel exercice, mais laissant les analystes optimistes grâce à l'IA.



Les investisseurs saluent aussi les résultats trimestriels meilleurs que prévu de Bayer (+4% à Francfort), marqués par un BPA coeur plus que doublé, et permettant au groupe d'agrochimie et de santé de confirmer ses principaux objectifs.



Parmi les autres publications trimestrielles du jour, celle de la banque ABN Amro (+3%) est vue d'un bon oeil à Amsterdam, alors que celles des groupes énergétiques RWE (+3%) et E.ON (-2%) reçoivent des accueils contrastés à Francfort.

