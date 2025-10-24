Europe : Bourses prudentes avant l'inflation américaine

Une certaine prudence prévaut sur les places européennes (-0,1% à Londres, -0,2% à Milan et à Madrid, -0,4% à Paris, stabilité à Francfort), dans l'attente de chiffres de l'inflation américaine à surveiller de près avant la prochaine réunion de la Fed.



Si le 'shutdown' empêche depuis le début du mois la parution de la plupart des données économiques officielles aux Etats-Unis, le Département du Travail devrait tout de même dévoiler l'indice des prix à la consommation (CPI) en début d'après-midi.



A titre indicatif, Jefferies anticipe un taux d'inflation annuel en hausse à 3,1% pour septembre (contre 2,9% le mois précédent), et stable à 3,1% en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors énergie et alimentation).



Une inflation plus faible que prévu pourrait relancer la dynamique haussière de Wall Street, alors qu'une surprise à la hausse pourrait raviver les craintes sur la trajectoire des baisses de taux de la Réserve fédérale, qui se réunira la semaine prochaine.



En attendant, les marchés ne réagissent guère à l'indice flash PMI composite dans la zone euro qui s'est pourtant redressé de 51,2 en septembre à 52,2 en octobre, signalant ainsi une forte expansion de l'activité du secteur privé dans la région.



'La croissance de la zone euro a été beaucoup moins marquée qu'elle n'aurait pu l'être sans l'impact des faibles performances du secteur privé français', précise Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



En effet, l'indice PMI composite de la France a fléchi de 48,1 en septembre à 46,8, s'enfonçant ainsi davantage sous les 50 qui séparent la croissance de la contraction de l'activité, et traduisant donc la faible conjoncture économique dans le pays.



Dans l'actualité des valeurs, Eni gagne plus de 2% à Milan après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes par le groupe d'hydrocarbures au titre du troisième trimestre 2025, bien qu'en léger recul de 2% pour le bénéfice net ajusté.



Holcim avance aussi de plus de 2% à Zurich après le point d'activité du fournisseur de matériaux de construction à fin septembre, d'où ressort en particulier une marge d'EBIT récurrent en amélioration de 80 points de base à 19,1%.



A Paris, si les investisseurs saluent les publications trimestrielles de l'équipementier automobile Valeo (+7%) et de la chaine hôtelière Accor (+5%), ils se montrent bien moins enthousiasmés par celles de Nexity (-9%) et surtout de Mersen (-17%).