Europe : Bourses sans direction claire, entre incertitudes politiques et signaux rassurants

Les principales places boursières européennes évoluent sans réelle direction ce matin : Francfort et Paris grappillent 0,3% tandis que Londres recule de 0,5%.

Si la situation politique reste complexe en France, les marchés ont pu écouter avec attention Sébastien Lecornu, qui s'est exprimé hier soir sur France 2.



L'intervention du Premier ministre démissionnaire a permis d'éloigner - temporairement - le spectre d'une dissolution de l'Assemblée nationale, ce dernier assurant qu'une majorité absolue de députés refuse cette optique.



Il a aussi tenté de rassurer les marchés en évoquant le budget de la France et son souci de limiter le déficit à 4,7%. Selon Sébastien Lecornu, son successeur pourrait être nommé avant le week-end.



Sur le plan géopolitique, l'accord proposé par les États-Unis à Gaza semble porter ses fruits avec un retrait des troupes israéliennes programmé et un possible retour des otages détenus par le Hamas dans les prochains jours.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,69% (+1pt) tandis que l'OAT de même échéance est stable à 3,51%, soit un spread de 82 pb.

Côté statistiques, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 17,2 milliards d'euros pour le mois d'août 2025, en légère hausse donc par rapport à celui de 16,3 MdsEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 14,7 MdsEUR).



L'Office fédéral de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que les exportations allemandes ne se sont tassées que de 0,5% d'un mois sur l'autre, à 129,7 MdsEUR, tandis que les importations se sont contractées de 1,3% à 112,5 MdsEUR.



L'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,162 USD. À Londres, le Brent s'apprécie de 0,5%, à 66,4 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés européennes, HSBC annonce un projet de privatisation de Hang Seng Bank par voie de 'scheme of arrangement', offrant 155 dollars de Hong Kong (HKD) par action (ou 17,1 euros), soit une prime de 33% sur le cours moyen des 30 derniers jours.



L'opération valorise Hang Seng à 290 milliards HKD (32 milliards d'euros), soit 106 milliards HKD (11,7 MdEUR) pour la participation minoritaire visée, sur la base d'un multiple de 1,8 fois la valeur comptable.



bp indique avoir démarré son sixième grand projet pétrolier et gazier en amont de l'année 2025 avec la production du champ de Murlach en mer du Nord britannique, conformément à sa stratégie de croissance des activités en amont.



Rheinmetall annonce l'ouverture et la montée en cadence d'une unité industrielle destinée à l'assemblage, aux essais et à l'intégration de charges militaires pour munitions 'loitering' opérée par RWM Italia en Sardaigne.



Ce type d'arme, 'munitions rôdeuses' en français, se situe entre le drone et le missile. Ces munitions peuvent survoler une zone pendant un certain temps avant de se projeter sur une cible.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.