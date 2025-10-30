Europe : de la prudence après la Fed et avant la BCE

Le rouge l'emporte sur les places européennes ce jeudi (-0,5% à Londres, -0,1% à Francfort, -0,6% à Paris, -1,2% à Madrid), entre nouvelles décevantes en provenance des Etats-Unis et prudence avant les conclusions de la réunion de la BCE.



Si la Fed a comme prévu abaissé ses taux directeurs de 25 points de base pour la deuxième fois consécutive, Jerome Powell a laissé entendre qu'une nouvelle réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion de décembre n'était pas acquise.



Le patron de la banque centrale américaine a estimé que le marché du travail américain restait robuste, malgré son ralentissement en cours, et que le PIB des Etats-Unis demeurait en expansion, quoique à un rythme désormais plus modéré.



'Dès son propos introductif, Jerome Powell a insisté sur les vues 'très divergentes' au sein du FOMC', relève Bastien Drut, chez CPR AM. 'Il est vraiment très rare qu'un président de banque centrale insiste de cette manière sur les divisions', souligne-t-il.



Les regards vont maintenant se braquer vers la BCE. 'Nous n'attendons pas de changement de taux, ni d'orientation pour le mois de décembre et seulement un léger ajustement de la communication', avançait-on lundi chez Bank of America.



En attendant, les opérateurs ont pris connaissance ce matin d'une première estimation de la croissance dans la zone euro pour le troisième trimestre, ressortie à +0,3%, avec notamment une stagnation en Allemagne mais une progression de 0,5% en France.



Outre la relative déception au sujet de la Fed, le moral des investisseurs semble pâtir d'un accueil mitigé aux dernières publications des titans de la tech : si Alphabet est attendu en forte hausse, Microsoft et Meta devraient ouvrir en berne ce jeudi.



La saison des résultats bat aussi son plein sur le vieux continent, ceux de Lufthansa se trouvant ainsi acclamés (+5% à Francfort), à la différence de ceux de Volkswagen (-2% à Francfort) et surtout de Stellantis (-5% à Milan et à Paris).



A Paris, le constructeur aéronautique Airbus caracole en tête du CAC40 avec un gain de près de 2%, alors que la banque Société Générale et le groupe industriel Schneider Electric (-4%) essuient au contraire parmi les plus forts reculs.