Europe : début de semaine positif malgré la géopolitique

Les Bourses européennes commencent la semaine avec résilience (+0,8% à Francfort, +0,6% à Milan, +0,5% Madrid, +0,2% à Londres, +0,1% à Paris) face au retour de la géopolitique au devant de la scène avec les évènements au Venezuela.

La capture du président vénézuélien par l'armée américaine samedi semble plutôt bien accueillie, en dépit des incertitudes ouvertes dans ce pays d'Amérique du Sud disposant des ressources pétrolières parmi les plus importantes du monde.



"Les exportations de pétrole vénézuélien restent modestes et rien n'indique pour l'instant que la situation va provoquer des perturbations au niveau de la production ou des ventes", estiment les analystes de Danske Bank.



Les investisseurs semblent vouloir démarrer 2026 en s'accrochant à l'adage bien connu qui veut que le premier mois de l'année est bien souvent positif pour les indices boursiers, un phénomène connu sous le nom d'"effet janvier".



Cette première semaine complète de 2026 s'annonce particulièrement riche en indicateurs macroéconomiques en Europe, avec par exemple les indices d'activité PMI, les indices du sentiment économique, ou encore l'inflation dans la zone euro.



Au niveau national, doivent paraitre dans les prochains jours de nombreuses données en Allemagne et en France, dont des estimations rapides de l'inflation, ainsi que la production industrielle ou la balance commerciale pour novembre.



Aux Etats-Unis sont attendus notamment les indices d'activité ISM, l'enquête ADP sur l'emploi privé, l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan, et surtout le rapport officiel sur le marché du travail pour le mois de décembre.



"Nos économistes américains s'attendent à ce que les créations de postes non agricoles aient augmenté de 50 000 (après 64 000 en novembre) et à ce que le taux de chômage ait reculé légèrement à 4,5%", indique à ce sujet Deutsche Bank.



Dans l'actualité des valeurs, Rheinmettal grimpe de 7% à Francfort après la décision de la Bundeswehr d'étendre substantiellement un contrat-cadre initialement conclu en décembre 2022 pour des munitions de 30mm destinées au VCI Puma.



En tête du SBF120 à Paris, Exail Technologies s'envole de 11% après l'annonce de la signature d'une commande importante portant sur plusieurs centaines de drones de neutralisation de mines K-STER, à destination de plusieurs marines.