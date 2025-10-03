Europe : fait fi du 'shutdown' et salue des statistiques encourageantes en UE

Les places boursières européennes restent orientées à la hausse ce matin, avec +0,1% à Francfort, +0,2% à Paris et même +0,6% à Londres.



Les investisseurs doivent pourtant composer avec les incertitudes engendrées par le 'shutdown' aux États-Unis, et notamment l'absence de publication de statistiques outre-Atlantique. Ainsi, le très scruté rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail ne sera pas publié aujourd'hui.



'L'absence de nouveaux chiffres de l'emploi et du chômage va compliquer la tâche de la Réserve fédérale (Fed) à la fin du mois. Plusieurs membres du FOMC ont exprimé publiquement leur inquiétude à propos de l'état du marché du travail, certains soulignant même que la Fed est en retard par rapport au cycle', fait remarquer Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Si le professionnel semble tenir pour acquise une baisse de taux de 25 pb en octobre, il considère qu'en regard de l'absence de données, la Fed devrait probablement laisser la porte ouverte à tous les scénarios pour décembre.



En attendant, les marchés ont pu prendre connaissance de plusieurs données concernant le Vieux Continent ce matin.



Ainsi, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro est passé de 51 en août à 51,2 en septembre, soit son plus haut niveau depuis mai 2024, signalant une légère accélération de la croissance dans le secteur privé.



L'Allemagne a fortement contribué à cette accélération, mais c'est l'Espagne qui a enregistré la croissance la plus marquée. L'Italie a affiché une hausse modérée, faisant de la France le seul pays à signaler une contraction.



Par ailleurs, entre juillet et août, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,3% et de 0,6% respectivement en juillet.



Dans la zone euro, au mois d'août, les prix à la production industrielle dans l'ensemble de l'industrie hors énergie sont restés stables, les prix de l'énergie s'étant pour leur part contractés de 1,3% par rapport au mois précédent.



Enfin, la croissance du secteur privé britannique a fortement ralenti en septembre, au vu de l'indice PMI composite qui est tombé de 53,5 en août à 50,1, tout juste au-dessus du seuil fatidique des 50, reflétant une stagnation de l'activité.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans reste stable à 2,70%, tandis que le rendement de l'OAT stagne autour de 3,51%.

L'euro est parfaitement stable face au billet vert, à 1,173 USD.



À Londres, le Brent s'apprécie de 0,8%, à 64,8 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés européennes, flatexDEGIRO annonce qu'environ 34 000 nouveaux comptes clients ont été ouverts en septembre, portant la base de clients totale à 3,38 millions.



Roche indique que la FDA des États-Unis a approuvé Tecentriq et Tecentriq Hybreza en association avec la lurbinectédine pour le traitement d'entretien de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (ES-SCLC).



Eni fait part de sa décision finale d'investissement pour développer le projet Coral North FLNG, situé en eaux profondes au large du Mozambique, avec ses partenaires CNPC, ENH, Kogas et XRG (ADNOC).



Enfin, Philips annonce une alliance commerciale en Europe avec Getinge, groupe suédois spécialisé dans les technologies médicales, afin de proposer une solution intégrée combinant les systèmes d'anesthésie Flow Family de Getinge et les technologies de monitoring IntelliVue de Philips.