Europe : l'attentisme prévaut sur les places boursières

Le calme règne sur les places européennes (+0,1% à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort et Milan) en ce long week-end de Thanksgiving (malgré une demi-séance d'ouverture cet après-midi à Wall Street).



L'indice Euro-STOXX 600 marque ainsi le pas ce vendredi, mais signe un gain de plus de 2% sur les 5 derniers jours, reflétant donc un regain récent de confiance des investisseurs pour les actions sur le vieux continent.



"L'Europe entre dans une phase de renouveau, portée par des entreprises de classe mondiale, une accélération des bénéfices et une puissante combinaison de soutien budgétaire, financier et structurel politique", estime Themis Themistocleous.



"Ces forces posent les bases d'opportunités d'investissement plus résilientes, durables et larges à travers la région", poursuit ce head chief investment officer pour la zone EMEA chez UBS Global Wealth Management.



Les données macroéconomiques de la matinée tendent d'ailleurs à rassurer pour l'économie du vieux continent, à l'image du taux de chômage en Allemagne qui a légèrement diminué pour le mois qui s'achève, à 6,1% contre 6,2% en octobre.



De plus, l'Insee a confirmé une accélération de la croissance du PIB de la France à +0,5% au 3e trimestre 2025, après +0,3% au trimestre précédent, et fait état d'une hausse de 0,4% de la consommation des ménages en biens en octobre.



En attentant l'inflation en Allemagne pour novembre en début d'après-midi, celle de la France est ressortie stable à +0,9% en rythme annuel, un chiffre plutôt de bon augure avant l'estimation rapide pour la zone euro la semaine prochaine.



Dans l'actualité des valeurs, Deutsche Börse gagne près de 2% à Francfort, au lendemain de l'annonce par le groupe de Bourses de discussions exclusives avec Allfunds Group pour une possible acquisition de cette plateforme.



Heineken gagne plus de 1% à Amsterdam dans le sillage d'un relèvement de conseil chez Deutsche Bank à l'achat sur le titre du brasseur, alors que son pair AB InBev stagne à Bruxelles sur fond de dégradation à "conserver" chez le même broker.

