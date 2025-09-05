Europe : l'emploi américain incite à l'attentisme

Les Bourses européennes affichent au mieux des gains fragiles (stabilité à Paris et Madrid, +0,1% à Francfort et Milan, +0,2% à Londres), dans l'attente du rapport sur l'emploi américain pour le mois écoulé, principal indicateur de la semaine.



'Ce rapport est toujours un évènement à suivre, mais après le limogeage de la responsable du BLS par Donal Trump et la proximité de la réunion de la Fed, celui-ci cristallisera l'attention des marchés', pointe Alexandre Baradez, chez IG France.



Selon lui, le consensus attend 75 000 créations d'emplois non agricoles, un chiffre relativement proche du mois précédent, et le taux de chômage est attendu en légère hausse à 4,3%, 'ce qui marquerait son plus 'haut' niveau depuis octobre 2021'.



'Difficile d'anticiper la réaction des marchés sur ce rapport car un mauvais rapport validerait certes définitivement une baisse de taux en septembre, mais renforcerait le sentiment d'un ralentissement de l'économie américaine', estime l'analyste.



'Et à l'inverse un bon rapport ferait planner des doutes dans le marché sur le rythme des ajustements de taux d'ici la fin de l'année, et dans un contexte où l'inflation sous-jacente aux Etats-Unis continue d'évoluer proche de 3%', poursuit-il.



En attendant ce rendez-vous, les opérateurs ont pris connaissance d'une chute de 2,9% des commandes industrielles allemandes en juillet par rapport au mois précédent, contraction uniquement attribuable aux commandes de grande taille.



'En excluant ces dernières, les commandes ont augmenté de 0,7%', met en avant Commerzbank, qui y voit 'un signe d'espoir', mais considère que l'on est 'encore loin du redressement significatif espéré de l'économie'.



Parmi les autres données de la matinée en Europe, le PIB a augmenté de 0,1% dans la zone euro au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide de la mi-août.



Dans l'actualité des valeurs, ASML gagne près de 2% à Amsterdam, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.